I negazionisti protestano in piazza ad Udine e Torino | finisce così

Leggi su viagginews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Proteste in strada da parte dei solitinel Nord Italia. Con il pretesto di “limitazioni alla libertà” c’è chi gira senza mascherine. Una protesta in pubblicadei cosiddettiha avuto luogo in due città del nord Italia. A mò di provocazione in diversi hanno sfilato per le strade die di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com