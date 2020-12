I migliori trattamenti anticellulite da fare d’inverno

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Quale periodo migliore per curare la cellulite che tende ad accumularsi soprattutto durante i mesi invernali? L’effetto wine face, ovvero il viso gonfio da eccesso di zuccheri e carboidrati, ha il suo corrispettivo anche su gambe e culotte de cheval: si chiama ritenzione idrica. Pochissime sono esenti, comprese le magre. Ce lo insegna Paola Turani, bellissima, in forma, scelta da Intimissimi come ambassador per la collezione natalizia, ma con un po’ di sana cellulite sui fianchi. Mostrandosi con i suoi difetti, Paola ha lanciato un messaggio body positive: «Mi e? venuto naturale fare questo video dopo aver letto vari messaggi per mostrarvi che –NO. NON SONO PERFETTA- e ancora NO, LA PERFEZIONE NON ESISTE. Lo dico spesso: sotto certi aspetti sono molto fortunata, ma per costituzione/predisposizione genetica ho sempre avuto problemi di circolazione e in alcuni periodi ho piu? ritenzione. Questo e? uno dei periodi in cui mi muovo poco, mangio male (e chi resiste ai dolci di Natale?! io no) resto parecchie ore seduta sul divano in casa ed ecco qui che si formano dei buchetti e delle imperfezioni nella zona delle culotte de cheval – il punto in cui il mio corpo accumula di piu?!», ha scritto su Instagram, sottolineando i normali cambiamenti del corpo in base alla stagione e alle abitudini che si mettono in pratica.