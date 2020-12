I medici: “Anziani a rischio, ecco le infezioni in agguato” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “La popolazione anziana ha un alto indice di fragilità ed e’ particolarmente esposta a tutti i processi infettivi, sia in comunita’ (influenza, malattie stagionali) che in Ospedale. Le infezioni piu’ comuni nell’anziano sono le infezioni del tratto urinario, specialmente nei portatori di catetere vescicale, le infezioni del tratto respiratorio, polmoniti e bronchiti, e le infezioni di cute e tessuti molli. Un capitolo a parte e’ legato alle infezioni nei pazienti portatori di protesi o dispositivi a permanenza che prevalgono proprio nella popolazione anziana. Tra i pazienti a maggior rischio dobbiamo poi menzionare coloro che vivono in Residenze Sanitarie Assistite (Rsa): si tratta di pazienti fragili, spesso non autosufficienti e particolarmente esposti al rischio di contrarre infezioni. L’attenzione per questi pazienti deve essere massima”. Si legge in un comunicato la Simit. GLI ANZIANI E IL COVID-19: I DATI Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – “La popolazione anziana ha un alto indice di fragilità ed e’ particolarmente esposta a tutti i processi infettivi, sia in comunita’ (influenza, malattie stagionali) che in Ospedale. Le infezioni piu’ comuni nell’anziano sono le infezioni del tratto urinario, specialmente nei portatori di catetere vescicale, le infezioni del tratto respiratorio, polmoniti e bronchiti, e le infezioni di cute e tessuti molli. Un capitolo a parte e’ legato alle infezioni nei pazienti portatori di protesi o dispositivi a permanenza che prevalgono proprio nella popolazione anziana. Tra i pazienti a maggior rischio dobbiamo poi menzionare coloro che vivono in Residenze Sanitarie Assistite (Rsa): si tratta di pazienti fragili, spesso non autosufficienti e particolarmente esposti al rischio di contrarre infezioni. L’attenzione per questi pazienti deve essere massima”. Si legge in un comunicato la Simit. GLI ANZIANI E IL COVID-19: I DATI

