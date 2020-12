I matrimoni vip celebrati nel 2020 (nonostante il Covid) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020 non è certo stato un anno dalle parte dei matrimoni: tante le coppie costrette a rimandare il grande giorno a lungo desiderato (e programmato) con conseguenze pesanti su tutto il comparto wedding. Nessun problema, invece, per quelli che «bastiamo noi due». I fan del low profile sono riusciti a scambiarsi le promesse senza troppe difficoltà, anche in piena pandemia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020 non è certo stato un anno dalle parte dei matrimoni: tante le coppie costrette a rimandare il grande giorno a lungo desiderato (e programmato) con conseguenze pesanti su tutto il comparto wedding. Nessun problema, invece, per quelli che «bastiamo noi due». I fan del low profile sono riusciti a scambiarsi le promesse senza troppe difficoltà, anche in piena pandemia.

Matrimoni Vip al tempo del Covid: oggi sposi Rosa Canova e Cosimo Gomez -FOTO?? L'Urlo | News e Lifestyle I matrimoni vip celebrati nel 2020 (nonostante il Covid)

Il Covid-19 ha costretto molti a cancellare le nozze, ma sono stati tanti i famosi che non hanno voluto rimandare i propri progetti. Da Beatrice di York a Sean Penn, da Nicoletta Mantovani a Scarlett ...

GF Vip, Samantha De Grenet furiosa con Stefania Orlando: “Non mi ha invitata al suo matrimonio”

(SoloDonna) La showgirl, comunque, aveva già destato i sospetti di Maria Teresa sul vero motivo per cui è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex modella si dice “basita” per quanto ...

