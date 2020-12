I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 21 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.872 nuovi casi positivi da coronavirus e 415 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. I ricoverati attualmente sono 27.876 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 2.731 nei Leggi su ilpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.872 nuovi casi positivi dae 415 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus. I ricoverati attualmente sono 27.876 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 2.731 nei

