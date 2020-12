I boss nigeriani della droga percepivano il reddito di cittadinanza. Tredici arresti a Palermo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Palermo, 21 dic – Un altro vergognoso episodio di percezione indebita di reddito di cittadinanza, il sussidio statale tanto voluto dal Movimento 5 stelle ma che sempre più spesso finisce nelle tasche di criminali o di chi non ne avrebbe alcun titolo o requisito. I due boss nigeriani dello spaccio percepivano il reddito di cittadinanza E’ il caso di due immigrati di origine nigeriana residenti a Palermo: ufficialmente si dichiaravano nullatenenti – e quindi percettori dell’assegno mensile targato Cinquestelle – in realtà gestivano un traffico di droga a parecchi zeri esteso a tutta la Penisola. Avvalendosi di una rete di corrieri che si muovevano su e giù per l’Italia con la pancia piena di ovuli, i due gestivano una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020), 21 dic – Un altro vergognoso episodio di percezione indebita didi, il sussidio statale tanto voluto dal Movimento 5 stelle ma che sempre più spesso finisce nelle tasche di criminali o di chi non ne avrebbe alcun titolo o requisito. I duedello spaccioildiE’ il caso di due immigrati di origine nigeriana residenti a: ufficialmente si dichiaravano nullatenenti – e quindi percettori dell’assegno mensile targato Cinquestelle – in realtà gestivano un traffico dia parecchi zeri esteso a tutta la Penisola. Avvalendosi di una rete di corrieri che si muovevano su e giù per l’Italia con la pancia piena di ovuli, i due gestivano una ...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Mentre gli italiani continuano a fare sacrifici, i ristoratori sono ridotti allo stremo da chiusure forzate a cui non corrispondono adeguati ristori, grazie al lavoro dell ...

