Hugh Jackman vince la sfida con Ryan Reynolds e il video dell' annuncio è esilarante

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'attoreha vinto unaa distanza cone il, come prevedibile, èsi sonoti a distanza per raccogliere fondi a favore di The Laughing Man Foundation e Sick Kids Foundation e la vittoria è stata assegnata alla star australiana, dando vita a undavvero. Nel filmato condiviso su Twitter la CEOa catena di negozi Sam's Club, Kath McLay, chiama l'ex interprete di Wolverine per comunicargli il risultato del periodo in cui ogni vendita dei brand Laughing Man Coffee e Aviation Gin valeva per il ...