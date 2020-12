(Di lunedì 21 dicembre 2020), il brand che sta dietro alleMie ai marchie Zepp, sta giàa un nuovi dispositivo, dal nome in codice di “Pangu”. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Huami sta lavorando a un nuovo gadget: Amazfit Band 6 o Xiaomi Mi Band 6? - CauduroGabriele : #ZeppE Recensione #Smartwatch di #Huami in due varianti di design! Huami è cresciuto. Due anni dopo l'acquisizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Huami sta

HDblog

Huami, il brand che sta dietro alle Xiaomi Mi Band e ai marchi Amazfit e Zepp, sta già lavorando a un nuovi dispositivo, dal nome in codice di "Pangu".Amazfit GTS 2e e GTR 2e sono stati ufficializzati e sono già in preordine in Cina. Rispetto al passato migliora la batteria e cala il prezzo. Vediamoli.