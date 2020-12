His Dark Materials, al via la stagione 2 tratta da La lama sottile, anticipazioni trama, cast (Di lunedì 21 dicembre 2020) Secondo capitolo della saga His Dark Materials – Queste oscure materie tratta dalla trilogia di Philip Pullman omonima. I nuovi episodi della serie fantasy coproduzione Hbo e Bbc arrivano su Sky Atlanti e in streaming su Now Tv dal 21, dicembre in prima serata con sette puntate. La nuova stagione è ispirata al secondo volume scritto da Pullman, La lama sottile (in Italia sono editi da Salani). His Dark Materials 2, trama e cast, le new entry Proseguono le avventure di Lyra Belacqua sempre interpretata da Dafne Keen (Logan – The Wolverine). In questa nuova stagione l’universo ideato da Pullman si espande senza perdere la caratteristica principale ossia che le persone sono accompagnate da un loro ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 dicembre 2020) Secondo capitolo della saga His– Queste oscure materiedalla trilogia di Philip Pullman omonima. I nuovi episodi della serie fantasy coproduzione Hbo e Bbc arrivano su Sky Atlanti e in streaming su Now Tv dal 21, dicembre in prima serata con sette puntate. La nuovaè ispirata al secondo volume scritto da Pullman, La(in Italia sono editi da Salani). His2,, le new entry Proseguono le avventure di Lyra Belacqua sempre interpretata da Dafne Keen (Logan – The Wolverine). In questa nuoval’universo ideato da Pullman si espande senza perdere la caratteristica principale ossia che le persone sono accompagnate da un loro ...

