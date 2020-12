Highlights e gol Chelsea-West Ham 3-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Chelsea-West Ham 3-0, match valido per la quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021. Il derby londinese viene conquistato dai Blues, che passano a inizio primo tempo con l’incornata vincente di Thiago Silva sugli sviluppi di un corner e nel finale affondano gli Hammers con la doppietta di Abraham. In alto e di seguito le reti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilcon glie i gol diHam 3-0, match valido per la quattordicesima giornata di. Il derby londinese viene conquistato dai Blues, che passano a inizio primo tempo con l’incornata vincente di Thiago Silva sugli sviluppi di un corner e nel finale affondano gli Hammers con la doppietta di Abraham. In alto e di seguito le reti. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.

SkySport : De Zerbi: 'Abbiamo regalato gol contro Milan e Inter' ? - sportli26181512 : Chelsea-West Ham 3-0: Nel match valido per la quattordicesima giornata della Premier League, netto successo del Che… - sportli26181512 : Salernitana-Virtus Entella 2-1: Bella rimonta della Salernitana sul Virtus Entella nella sfida valida per la quatto… - sportli26181512 : Burnley-Wolves 2-1: Successo casalingo del Burnley sul Wolverhampton. Nella partita valevole per la quattordicesima… - Tomas1374 : Dopo aver visto gli highlights dell'#Under23 devo dire che sono stati davvero sfortunati nel risultato Almeno il pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Risultati Serie A: gol e highlights della tredicesima giornata Sky Sport Highlights e gol Chelsea-West Ham 3-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-West Ham 3-0, match della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 ...

Serie B, Salernitana – Virtus Entella 2-1 highlights e gol: Tutino la ribalta e prende il primato! – VIDEO

Salernitana – Virtus Entella 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quattordicesima giornata di Serie B 2020/21 La Salernitana batte per 2-1 la Virtus Entella allo Stadio Arechi ...

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-West Ham 3-0, match della quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 ...Salernitana – Virtus Entella 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quattordicesima giornata di Serie B 2020/21 La Salernitana batte per 2-1 la Virtus Entella allo Stadio Arechi ...