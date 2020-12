Harry Potter e l'Ordine della Fenice: una scena fondamentale è stata tagliata dai film della saga (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel film Harry Potter e l'Ordine della Fenice non è stata inserita una scena molto importante del libro di J.K.Rowling, che avrebbe cambiato parte della storia. Una scena molto importante è stata omessa in Harry Potter e L'Ordine della Fenice, il quinto film dedicato alla saga creata dalla scrittrice J.K.Rowling e che ha affascinato tutto il mondo, un passaggio che sicuramente avrebbe aggiunto dettagli importanti alla storia. Questa scena fondamentale presente nel libro da cui Harry ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nele l'non èinserita unamolto importante del libro di J.K.Rowling, che avrebbe cambiato partestoria. Unamolto importante èomessa ine L', il quintodedicato allacreata dalla scrittrice J.K.Rowling e che ha affascinato tutto il mondo, un passaggio che sicuramente avrebbe aggiunto dettagli importanti alla storia. Questapresente nel libro da cui...

akatrickshot : ¿Rollo Harry Potter?¿La varita escoge al mago? - RORAXSHE : @fearvlesz ma fanno come con harry potter o fanno vedere solo il primo film? - helerrie : Comunque se ai libri di Harry Potter preferite i film, che a livello cinematografico sono il top ma ci sono parecch… - annmavi : RT @amici_da: Questi piccolini non possono rimanere in strada..possibile che non ci sia un’anima buona che voglia adottarli? Sono al freddo… - kvnmajk : il mio pg (un teddy lupin di harry potter ma che fa amicizia sia con oc che altri fandom) ha bisogno di amici non t… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Natale nel mondo di Harry Potter, tra incantesimi e tradizioni Tom's Hardware Italia Harry Potter e l'Ordine della Fenice: una scena fondamentale è stata tagliata dai film della saga

Nel film Harry Potter e l'Ordine della Fenice non è stata inserita una scena molto importante del libro di J.K.Rowling, che avrebbe cambiato parte della storia. Una scena molto importante è stata omes ...

Ho scelto i nomi di Harry Potter per i miei figli, il web critica la mamma

La mamma ha deciso di chiamare i suoi bambini con il nome di alcuni dei personaggi di Harry Potter, la donna è in attesa di due gemelli in primavera e ha finalmente deciso i nomi per i suoi piccoli. D ...

Nel film Harry Potter e l'Ordine della Fenice non è stata inserita una scena molto importante del libro di J.K.Rowling, che avrebbe cambiato parte della storia. Una scena molto importante è stata omes ...La mamma ha deciso di chiamare i suoi bambini con il nome di alcuni dei personaggi di Harry Potter, la donna è in attesa di due gemelli in primavera e ha finalmente deciso i nomi per i suoi piccoli. D ...