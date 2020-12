“Hai vinto… tu!”. The voice senior, Antonella Clerici annuncia il vincitore: tutti i giudici sono d’accordo: “Si tratta dell’artista migliore” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si è appena conclusa la prima edizione di The voice senior e il vincitore è Erminio Sinni. A proclamarlo è stata ovviamente la conduttrice Antonella Clerici e tale vittoria ha fatto letteralmente sobbalzare ed urlare di gioia Loredana Bertè, sua coach e che sin da subito ha sempre creduto nel cantante che, stando alle dichiarazioni non solo della Bertè ma anche degli altri giudici avrebbe meritato un maggior successo in relazione al suo talento. Sul podio poi si sono posizionati i due artisti di Gigi D’Alessio al secondo posto Elena Ferretti ed al terzo Marco Guerzoni. Il vincitore di The voice senior è Erminio Sinni. Antonella Clerici ha annunciato che si esibirà nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si è appena conclusa la prima edizione di Thee ilè Erminio Sinni. A proclamarlo è stata ovviamente la conduttricee tale vittoria ha fatto letteralmente sobbalzare ed urlare di gioia Loredana Bertè, sua coach e che sin da subito ha sempre creduto nel cantante che, stando alle dichiarazioni non solo della Bertè ma anche degli altriavrebbe meritato un maggior successo in relazione al suo talento. Sul podio poi siposizionati i due artisti di Gigi D’Alessio al secondo posto Elena Ferretti ed al terzo Marco Guerzoni. Ildi Theè Erminio Sinni.hato che si esibirà nel ...

nxverlvnd_ : @tannaule @decisamdonna hai vinto - linofesta1981 : @DiegoDeLucaTwit Qual’è la riprova che con il 4-3-3 era finita? Perché cambiare dopo che hai vinto la coppa Italia… - Matilde99101783 : RT @Anthonj0: 'Se sei una persona di talento, questo non significa che hai vinto qualcosa. Significa che hai qualcosa da offrire.' ~ Carl… - charlottemiacms : RT @emmavcms: NON SO COME TU ABBIA FATTO HCHCHCHXHGHCDY MA CONGRATULAZIONI HAI VINTO UN VIAGGIO A NAPOLII?????? @manueldiazcms - Rosy26008342 : @jaakon_ Hai vinto un bacio allora ?????? Buongiorno Giacomo ??? -