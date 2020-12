Guida Tv Martedì 22 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18.45 L’Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Natale in Casa CupielloNuovo adattamento dell’opera di Eduardo De Filippo ore 23:30 Porta a Porta Rai 2ore 19:15 Una pezza di Lundini ore 19:40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un’ora sola vi vorrei – per le feste ore 22:50 Ci Vediamo al Cavallo Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Che Succ3de?ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 18.45 Caduta Libera ore 20.00 Tg5 ore 20:30 Striscia la notizia ore 21:40 Harry Potter e i doni della morte Prima partePrima parte dell’ultimo capitolo della saga. Harry Potter e’ in fuga, Hogwarts e’ caduta nelle mani di Voldemort e cosi’ anche il Ministero della Magia. ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:00 Amici – Day Time ore 19:30 CSI New York ore 20:30 CSI ore 21:20 Le Iene Showore ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18.45 L’Eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Natale in Casa CupielloNuovo adattamento dell’opera di Eduardo De Filippo ore 23:30 Porta a Porta Rai 2ore 19:15 Una pezza di Lundini ore 19:40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Un’ora sola vi vorrei – per le feste ore 22:50 Ci Vediamo al Cavallo Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Che Succ3de?ore 20:45 Un Posto Al Soleore 21:20 #Cartabianca ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 18.45 Caduta Libera ore 20.00 Tg5 ore 20:30 Striscia la notizia ore 21:40 Harry Potter e i doni della morte Prima partePrima parte dell’ultimo capitolo della saga. Harry Potter e’ in fuga, Hogwarts e’ caduta nelle mani di Voldemort e cosi’ anche il Ministero della Magia. ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:00 Amici – Day Time ore 19:30 CSI New York ore 20:30 CSI ore 21:20 Le Iene Showore ...

