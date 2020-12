Gsk investe altri 18 mln nel sito vaccini di Rosia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Migliorare ulteriormente la produzione dei vaccini contro la meningite da meningococco. Questa è la sfida colta dal sito produttivo Gsk di Rosia per rispondere alla richiesta globale di prevenzione contro i devastanti effetti di questa malattia. È stato così approvato un investimento di circa 18 milioni di euro, che saranno destinati al polo senese per realizzare un programma di ammodernamento delle tecnologie e dei processi manufatturieri di una delle componenti del vaccino contro il meningococco B, denominata Omv (Outern Membrane Vesicles). Questa notizia - riferisce Gsk - è l'epilogo di un programma iniziato 4 anni fa con il coinvolgimento di competenze specializzate e ingenti risorse: analisi, progettazione e verifiche ricorsive hanno portato alla definizione di un piano per migliorare il processo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Migliorare ulteriormente la produzione deicontro la meningite da meningococco. Questa è la sfida colta dalproduttivo Gsk diper rispondere alla richiesta globale di prevenzione contro i devastanti effetti di questa malattia. È stato così approvato un investimento di circa 18 milioni di euro, che saranno destinati al polo senese per realizzare un programma di ammodernamento delle tecnologie e dei processi manufatturieri di una delle componenti del vaccino contro il meningococco B, denominata Omv (Outern Membrane Vesicles). Questa notizia - riferisce Gsk - è l'epilogo di un programma iniziato 4 anni fa con il coinvolgimento di competenze specializzate e ingenti risorse: analisi, progettazione e verifiche ricorsive hanno portato alla definizione di un piano per migliorare il processo ...

Adnkronos : Gsk investe altri 18 mln nel sito vaccini di Rosia - TV7Benevento : Gsk investe altri 18 mln nel sito vaccini di Rosia... - blogLinkes : Meningite: Gsk investe 18 mln in stabilimento vaccini Siena - youfullwellness : #yourfullwellness Meningite: Gsk investe 18 mln in stabilimento vaccini Siena - CorriereQ : Meningite: Gsk investe 18 mln in stabilimento vaccini Siena -