Grugliasco | sbranata dai cinque cani lupo cecoslovacchi della figlia | muore donna di 74 anni

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 21 dicembre 2020) . L’anziana era stata lasciata sola con gli animali. A dare l’allarme i vicini, che l’hanno sentita urlare. Tragedia nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre, alla periferia di Torino: vittima unada. È successo a, in via Boves 12, all’angolo con via Don Caustico, dove un’anziana di 74, Mariangela Zaffino, è stata uccisa da degli esemplari di canececoslovacco. Gli animali —, padre, madre e tre cuccioli di un anno — appartenevano alla, 48, vedova, che li ha lasciati momentaneamente in custodia alla madre, dopo essersi allontanata dalla casa in cui vivevano tutti assieme per sbrigare delle commissioni. Intorno ...