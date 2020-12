Grey’s Anatomy finale della stagione 16 su La7 anticipazioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gran finale della stagione 16 per Grey’s Anatomy lunedì 21 dicembre alle 21,15 con gli ultimi due episodi che sanciscono un nuovo inizio per Amelia e Link, ci mostrano una fortunata intuizione di De Luca sulla salute del Dott. Webber e una proposta spiazzante per Teddy. Grey’s Anatomy 16, anticipazioni Canta ancora L’episodio n. 20 della stagione 16 si intitola Canta ancora. In questa puntata si concentrano le storie parallele, che stanno per giungere al termine, dei protagonisti. Dalla ricerca della diagnosi del malore di Richard che continua a peggiorare preoccupando Maggie, all’ansia mista all’emozione e alla consapevolezza di un cambiamento imminente per Amelia e Link in attesa ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gran16 perlunedì 21 dicembre alle 21,15 con gli ultimi due episodi che sanciscono un nuovo inizio per Amelia e Link, ci mostrano una fortunata intuizione di De Luca sulla salute del Dott. Webber e una proposta spiazzante per Teddy.16,Canta ancora L’episodio n. 2016 si intitola Canta ancora. In questa puntata si concentrano le storie parallele, che stanno per giungere al termine, dei protagonisti. Dalla ricercadiagnosi del malore di Richard che continua a peggiorare preoccupando Maggie, all’ansia mista all’emozione e alla consapevolezza di un cambiamento imminente per Amelia e Link in attesa ...

NetflixIT : In amore e guerra tutto è lecito. #Bridgerton, la nuova serie dai creatori di Grey’s Anatomy e Scandal, dal 25 dice… - betterxetta : vado a vedermi grey’s anatomy - StanSerie : Ho costretto mia sorella a cominciare EK e dopo che per tutta la prima puntata si faceva i cazzi suoi sul telefono… - annahox : @dioinagrodolce - the vampire diaries - pretty little liars (non ho ancora visto criminal minds e grey's anatomy) - nonstoplivee : @apetitchou Purtroppo evitare gli spoiler di grey's anatomy è quasi impossibile:( -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com