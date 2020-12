"Grazie per questi nove anni insieme". Fine dell’amore tra Melissa Satta e Boateng - (Di lunedì 21 dicembre 2020) Carlo Lanna E con un breve post sui social arriva la conferma: è finita la love story tra Melissa Satta e e Boateng Arriva come una doccia fredda il post che è stato condiviso su Instagram da Melissa Satta, la ex velina di Striscia la Notizia. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni mai del tutto confermate, finalmente si alza il velo sulla tormentata storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due che da tempo erano in crisi sentimentale, con un post che hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram, annunciano ai fan la Fine della loro love story. Sono stati legati da un sentimento e da un matrimonio lungo nove anni e oggi, lunedì 21 dicembre, la coppia ufficializza la ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Carlo Lanna E con un breve post sui social arriva la conferma: è finita la love story trae eArriva come una doccia fredda il post che è stato condiviso su Instagram da, la ex velina di Striscia la Notizia. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni mai del tutto confermate, finalmente si alza il velo sulla tormentata storia d’amore trae Kevin Prince. I due che da tempo erano in crisi sentimentale, con un post che hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram, annunciano ai fan ladella loro love story. Sono stati legati da un sentimento e da un matrimonio lungoe oggi, lunedì 21 dicembre, la coppia ufficializza la ...

