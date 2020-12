Gravina | “Spero nel ritorno dei tifosi allo stadio da gennaio”

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il presidente della FIGC Gabrielesul pubblico negli stadi Dopo un inizio di campionato con 1000 spettatori sugli spalti, la Serie A è tornata a giocare a porte chiuse. Dell'assenza deine ha parlato il presidente della FIGC Gabriele, ospite a Radio anch'io Sport su Radio1 Rai. Queste le sue parole: "Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma io mi auguro che dail calcio possa cominciare a ritrovare i suoi. Un passo che accoglieremo con gratitudine e come segno di serenità dopo momenti tanto difficili"