Gravina “Ritorno tifosi allo stadio? Speriamo a gennaio”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un campionato avvincente, che sta tracciando qualche sorpresa ma privo dell’elemento fondamentale, quel consumatore appassionato del prodotto che è il tifoso. Si sente, si vede, è uno spettacolo monco. Per quanto ancora lo sarà, non lo so, dipende dall’evoluzione della pandemia.che dopo il 6-7, quando si dovrebbe procedere all’apertura di alcune infrastrutture turistiche, probabilmente anche il calcio potrà ritrovare i. E’ un augurio, un auspicio”. Il presidente della Figc, Gabriele, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno non nasconde un certo ottimismo per una parziale riapertura degli stadi al pubblico. E l’ottimismo c’è anche per quanto riguarda il rinnovo di Mancini. “Non c’è alcuna deadline, abbiamo due anni davanti a noi e mi appello al grande ...