Gravina: «Juve Napoli? La mia posizione è chiara» (Di martedì 22 dicembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, fa un bilancio del 2020 tra mille difficoltà: ecco le dichiarazioni del numero uno del calcio italiano Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue dichiarazioni. ELEZIONE – «Devo ringraziare Dal Pino per la sua comunicazione ma dobbiamo dire con chiarezza che il risultato non è legato ad un endorsment. Oggi il sottoscritto ha già raccolto la designazione ufficiale di Lega di Serie A, B e Lega Pro. Questo è un dato storico, mi riempie di orgoglio e responsabilità. Per la prima volta nella storia le tre leghe designano un candidato alla presidenza federale. Questo dimostra che il calcio ha voglia di continuare con grande compattezza». STATO CALCIO ITALIANO – «Io parlo agli sportivi, a coloro che amano il mondo del calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, fa un bilancio del 2020 tra mille difficoltà: ecco le dizioni del numero uno del calcio italiano Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue dizioni. ELEZIONE – «Devo ringraziare Dal Pino per la sua comunicazione ma dobbiamo dire con chiarezza che il risultato non è legato ad un endorsment. Oggi il sottoscritto ha già raccolto la designazione ufficiale di Lega di Serie A, B e Lega Pro. Questo è un dato storico, mi riempie di orgoglio e responsabilità. Per la prima volta nella storia le tre leghe designano un candidato alla presidenza federale. Questo dimostra che il calcio ha voglia di continuare con grande compattezza». STATO CALCIO ITALIANO – «Io parlo agli sportivi, a coloro che amano il mondo del calcio ...

junews24com : Juve-Napoli, Gravina: «Brutta pagina del calcio. Domani finalmente si chiude» - - Tomas1374 : Quindi #Gravina se n'è lavato le mani... Capisco che alla #Juve non interessasse non essendo impattata nella diatri… - Bogazkoi43 : @mirkonicolino Che Gravina fermi il campionato con le milanesi in testa non ci credo proprio. Il ricorso danneggia… - BiagiomF : Mi sono veramente scocciato di avere “l’onore delle armi” e perdere sempre in modo ambiguo. Se la vogliono vedere t… - junews24com : Gravina: «Sorteggio non proibitivo per la Juve, ma agli ottavi…» -