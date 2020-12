Gravina: “Calcio attuale monco senza tifosi. Speriamo in segnale di riapertura dal 6-7 gennaio come impianti sciistici” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gabriele Gravina, numero uno della FederCalcio italiana, ha parlato a Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch'Io Sport, per commnetare i temi caldi del Calcio italiano. Dalla lotta al titolo di campione fino all'assenza di pubblico durante le partite.Le parole di Gravinacaption id="attachment 947219" align="alignnone" width="791" Gravina (Getty Images)/captionSulla Serie A: "Il campionato sta andando bene. Mi sembra un campionato avvincente che sta dando anche qualche sorpresa. Ma è privo di quell'elemento essenziale che è il tifoso. Stiamo guardando uno spettacolo monco. Per quanto tempo andrà così? Non lo so. Speriamo presto, magari verso il 6-7 gennaio quando sembra potrebbero riaprire anche gli impianti per ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gabriele, numero uno della Federitaliana, ha parlato a Radio 1, durante la trasmissione Radio Anch'Io Sport, per commnetare i temi caldi delitaliano. Dalla lotta al titolo di campione fino all'asdi pubblico durante le partite.Le parole dicaption id="attachment 947219" align="alignnone" width="791"(Getty Images)/captionSulla Serie A: "Il campionato sta andando bene. Mi sembra un campionato avvincente che sta dando anche qualche sorpresa. Ma è privo di quell'elemento essenziale che è il tifoso. Stiamo guardando uno spettacolo. Per quanto tempo andrà così? Non lo so.presto, magari verso il 6-7quando sembra potrebbero riaprire anche gliper ...

