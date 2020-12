Gravina a Sportitalia: “Credo nella formula dei playoff, ma prima voglio la riforma dei campionati” (Di martedì 22 dicembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Questi alcuni passaggi della sua intervista: “Le elezioni? Ho già raccolto la designazione ufficiale della Lega di Serie A, quella di B e della Lega Pro. Ho le firme quasi all’unanimità. E’ un dato storico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. È da 20 anni che la Lega di A non aveva una designazione ufficiale ed è forse la prima volta che le tre leghe si mettono d’accordo per un candidato ufficiale e sono contento che è arrivato l’endorsement dell’AIC e forse presto anche dell’Assoallenatori. Parlo a tutti gli sportivi. Il mio è un linguaggio diretto verso chi ama il calcio e chi vuole bene al calcio. Una pandemia penso che sia un fenomeno che colpisce chiunque opera secondo le leggi del mercato, tutto il settore economico mondiale e non solo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Gabriele, presidente della Figc, ha parlato ai microfoni di. Questi alcuni passaggi della sua intervista: “Le elezioni? Ho già raccolto la designazione ufficiale della Lega di Serie A, quella di B e della Lega Pro. Ho le firme quasi all’unanimità. E’ un dato storico che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. È da 20 anni che la Lega di A non aveva una designazione ufficiale ed è forse lavolta che le tre leghe si mettono d’accordo per un candidato ufficiale e sono contento che è arrivato l’endorsement dell’AIC e forse presto anche dell’Assoallenatori. Parlo a tutti gli sportivi. Il mio è un linguaggio diretto verso chi ama il calcio e chi vuole bene al calcio. Una pandemia penso che sia un fenomeno che colpisce chiunque opera secondo le leggi del mercato, tutto il settore economico mondiale e non solo ...

