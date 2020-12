Grassi, Confindustria: “Fondi aggiuntivi per una rapida ripresa delle imprese” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vito Grassi (Confindustria): “Il Check-up Mezzogiorno mostra risultati negativi per il 2020, ma anche importanti segnali di resilienza su cui puntare per avere una ripresa migliore”. “I dati congiunturali del Mezzogiorno, al netto degli effetti della seconda ondata di contagi, certificano un 2020 ampiamente negativo. Le imprese meridionali hanno però dimostrato anche una significativa resilienza, Leggi su 2anews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vito): “Il Check-up Mezzogiorno mostra risultati negativi per il 2020, ma anche importanti segnali di resilienza su cui puntare per avere unamigliore”. “I dati congiunturali del Mezzogiorno, al netto degli effetti della seconda ondata di contagi, certificano un 2020 ampiamente negativo. Lemeridionali hanno però dimostrato anche una significativa resilienza,

Vito Grassi (Confindustria): "Il Check-up Mezzogiorno mostra risultati negativi per il 2020, ma ...

