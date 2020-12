Grandi Progetti Beni Culturali: stanziati altri 25 milioni di euro (Di lunedì 21 dicembre 2020) La conferma è arrivata il 17 dicembre, dopo che la conferenza unificata Stato-Regioni ha assentito alla proposta già valutata positivamente dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. I 25 milioni rientreranno nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali e riguarderanno 10 Progetti in 9 regioni. Sale così a 128.630.501 euro l’ammontare degli investimenti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) La conferma è arrivata il 17 dicembre, dopo che la conferenza unificata Stato-Regioni ha assentito alla proposta già valutata positivamente dal Consiglio Superiore per ie Paesaggistici. I 25rientreranno nel Piano Strategicoe riguarderanno 10in 9 regioni. Sale così a 128.630.501l’ammontare degli investimenti

Il MiBACT aggiunge 25 milioni al Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali. I 10 nuovi progetti privilegiano piccoli e medi comuni ...

