Grande Fratello Vip anticipazioni stasera | arrivano Urso e Arisa | due ritorni

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel corso della ventottesima puntata di lunedì 21 dicembre 2020, a sorpresa arriveranno nel programma i due cantanti, pronti ad animare l'atmosfera natalizia; intanto, Malgiolgio e Matilde potrebbero rientrare in Casa L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - GrandeOrienteit : #NedoFiano, Gran Maestro Onorario del GOI è passato all'Oriente Eterno. Tra i sopravvissuti agli orrori di… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - Frances61000354 : Intendeva prima di entrare al Grande Fratello, della serie “come distorcere la realtà” le #prelemi in questo sono l… - oggiammareyee : RT @Alexita10555364: ?? MA CI RENDIAMO CONTO CHE QUESTO GRANDE FRATELLO È TUTTO IN FUNZIONE DI TOMMASO ZORZI? ?? QUESTO #, LE DINAMICHE DENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Volano gli stracci a distanza tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra, rispettivamente inquilino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. A innescare il battibecco un’imitazione dell’influencer che ...La bellissima Cecilia, classe 1976, attrice e showgirl e madre di una bambina di nome Maria Isabelle si sta facendo conoscere in casa e si sta facendo apprezzare dal pubblico per la sua simpatia. La ...