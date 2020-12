Grande Fratello Vip 5 | la puntata di Natale stasera su Canale 5 | gli ospiti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 dicembre 2020)su5 va in onda ladidelVip 5, che sarà ricca di, da Arisa a Alberto Urso.diquella in ondasu5, dopo le 21:30, delVip 5: lo spirito natalizio entrerà nella casa di Cinecittà concome Arisa e Matilde Brandi, che farà ballare gli ex coinquilini con le sue coreografie. Alfonso Signorini questa sera ha preparato unaspeciale per i suoi Vipponi che vedranno entrare nella casa personaggi come Arisa, Cristiano Malgioglio, Matilde Brandi e Alberto Urso. La professoressa di Amici e il vincitore del talent di Maria de Filippi ...