Governo | tira e molla rimpasti Gerry Scotti sbotta | “Si mettano d’accordo”

Gerry Scotti, beniamino del grande pubblico, picchia duro sul Governo alle prese con un tira e molla sui rimpasti che va avanti da giorni. E' duro lo sfogo del conduttore, in collegamento telefonico con Rtl 102.5 L'Italia è piegata in due dall'emergenza sanitaria. Si guarda con preoccupazione alla curva epidemiologica e si fa di tutto

Nonostante le smentite di facciata, è ormai sotto gli occhi di tutti, osservatori attenti e meno, che a Palazzo Chigi da qualche giorno tira decisamente una brutta ... aspetta una risposta alla ...

La difficile arte di governare

Il Premier Conte è sotto il fuoco incrociato di opposizione e pezzi della stessa maggioranza. Meloni gli fa la guerra da sempre, Salvini da quando si è tirato fuori dalla maggioranza convinto di anda ...

