**Governo: Scalfarotto, 'Franceschini sa che se c'è la crisi si applica la Costituzione'** (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Se c'è una crisi di governo si applica la Costituzione, c'è il Presidente della Repubblica che prende in mano tutto il processo. Franceschini lo sa, lo sanno tutti". Lo dice Ivan Scalfarotto, deputato di Iv e sottosegretario agli Esteri, replicando al capo delegazione Pd al governo che oggi sui giornali parlava di elezioni in caso di crisi di governo. "Se c'è una crisi tutto sta nelle mani del Presidente della Repubblica, un uomo saggio ed esperto, di esperienza -spiega Scalfarotto all'Adnkronos-. Sarà lui a valutare se il Parlamento è ancora in grado di esprimere una maggioranza o no, se ci sarà il voto, cosa che io non credo, o no. Non sta né a me né a Franceschini stabilirlo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Se c'è unadi governo sila, c'è il Presidente della Repubblica che prende in mano tutto il processo.lo sa, lo sanno tutti". Lo dice Ivan, deputato di Iv e sottosegretario agli Esteri, replicando al capo delegazione Pd al governo che oggi sui giornali parlava di elezioni in caso didi governo. "Se c'è unatutto sta nelle mani del Presidente della Repubblica, un uomo saggio ed esperto, di esperienza -spiegaall'Adnkronos-. Sarà lui a valutare se il Parlamento è ancora in grado di esprimere una maggioranza o no, se ci sarà il voto, cosa che io non credo, o no. Non sta né a me né astabilirlo".

TV7Benevento : **Governo: Scalfarotto, 'dimissioni? Le avevo già date nel febbraio scorso'**... - TV7Benevento : **Governo: Scalfarotto, 'Franceschini sa che se c'è la crisi si applica la Costituzione'**... - TV7Benevento : **Governo: Scalfarotto, 'se non è all'altezza di questa fase storica passi la mano'**... - eia58 : RT @sumaistu47: L'Italia non ha materie prime. Le compra in € o in $, le trasforma e rivende in tutto il mondo i capolavori dei nostri arti… - CardelliAc : RT @sumaistu47: L'Italia non ha materie prime. Le compra in € o in $, le trasforma e rivende in tutto il mondo i capolavori dei nostri arti… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Scalfarotto **Governo: Scalfarotto, 'se non è all'altezza di questa fase storica passi la mano'** LiberoQuotidiano.it Governo: Giro (Fi), 'se Renzi apre la crisi si va a votare'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Oltre ai giorni rossi e a quelli arancioni della pandemia oggi scopriamo sul Corriere della Sera che per Conte ci saranno anche i giorni neri, il 6 gennaio o, molto più pr ...

A Campione resta la targa svizzera Proroga ancora per due anni

È stata prorogata per altri due anni la possibilità per i cittadini di Campione d’Italia di mantenere la targa svizzera ai loro autoveicoli, compreso chi ha stipulato un leasing e potrà mantenere la t ...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Oltre ai giorni rossi e a quelli arancioni della pandemia oggi scopriamo sul Corriere della Sera che per Conte ci saranno anche i giorni neri, il 6 gennaio o, molto più pr ...È stata prorogata per altri due anni la possibilità per i cittadini di Campione d’Italia di mantenere la targa svizzera ai loro autoveicoli, compreso chi ha stipulato un leasing e potrà mantenere la t ...