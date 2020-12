Governo: Rosato, 'positive riunioni Conte, qualcosa è cambiato' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ieri sera qualcosa è cambiato. Il presidente Conte ha convocato una serie di riunioni che sono cominciate oggi. Mi sembra un fatto positivo. Poi vediamo come vanno. Ma ieri sera c'è stato un fatto nuovo". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Ieri sera. Il presidenteha convocato una serie diche sono cominciate oggi. Mi sembra un fatto positivo. Poi vediamo come vanno. Ma ieri sera c'è stato un fatto nuovo". Lo dice Ettoredi Iv a Rainews24.

