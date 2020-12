Governo | Meloni | ' non credo adesso possibile esecutivo centrodestra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "I voti di Fratelli d'Italia per difendere Conte non ci saranno mai e non ci sono mai stati. Se servono i voti per mandare a casa Conte ci sono, dopo di che se dovesse cadere Conte l'unico scenarioè quello delle elezioni. Non ci sono i voti per governi con il Pd, con il Movimento 5 stelle, con la sinistra". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora', su Radiouno Rai. E "secondo me è difficile che si realizzi" undiin questa legislatura, ha aggiunto, anche perchè "non so quanto convenga fare un altroche si tiene con uno, due voti di scarto. Qui c'è bisogno di fare cose coraggiose e per farle hai bisogno di tempo e di numeri e di una coalizione compatta e coesa".