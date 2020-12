Governo: Meloni, 'discussione lunare e surreale, vediamo se cade' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Quello che sta avvenendo all'interno della maggioranza di Governo "mi pare una discussione lunare e penso che gli italiani li guardino attoniti e sbigottiti come capita di fare a me". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai. "E' una discussione assolutamente ridicola- ha ribadito- dopo di che se cade il Governo meglio, aspettiamo a vedere se cade". "Sono disarmata dal politichese -ha aggiunto- dal fatto che mentre abbiamo italiani in ginocchio, il problema della pandemia, le attività sulle quali sono state scaricate le incapacità del Governo, questi stanno lì a fare le riunioni sul rimpasto, sul fatto che Conte deve o non deve tenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Quello che sta avvenendo all'interno della maggioranza di"mi pare unae penso che gli italiani li guardino attoniti e sbigottiti come capita di fare a me". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai. "E' unaassolutamente ridicola- ha ribadito- dopo di che seilmeglio, aspettiamo a vedere se". "Sono disarmata dal politichese -ha aggiunto- dal fatto che mentre abbiamo italiani in ginocchio, il problema della pandemia, le attività sulle quali sono state scaricate le incapacità del, questi stanno lì a fare le riunioni sul rimpasto, sul fatto che Conte deve o non deve tenere ...

FratellidItalia : Cashback, Meloni: Anche la Bce boccia il Governo. I camerieri dei banchieri del PD a 5 stelle hanno ormai rotto tut… - pdnetwork : Né il cashback né la lotteria degli scontrini consentono al Governo di schedare gli acquisti di nessuno: gli unici… - FratellidItalia : ?? #Meloni: 'Non siamo ottimisti su come il governo intenda spendere soldi #RecoveryFund. Non mi pare ci siano grand… - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'non credo adesso possibile esecutivo centrodestra'... - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'discussione lunare e surreale, vediamo se cade'... -