Governo: Marcucci, 'sono ottimista, serve collegialità per andare avanti anche sul Mes' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "L'auspicio che feci in Senato davanti a Conte qualche settimana fa è ancora valido. Gli incontri delle delegazioni di maggioranza in corso in queste ore hanno questo significato. Ricordo che attendiamo in Parlamento il piano sul Recovery plan e la sua governance". Lo ha detto Andrea Marcucci a 'L'aria che tira' su La7. "Io sono ottimista ed ostinato: abbiamo buone ragioni per rafforzare questa maggioranza. Io dico sul Mes bisogna andare avanti, se no Conte ci dica quali strumenti utilizzare. Ripeto, c'è bisogno di collegialità. A Franceschini dico che troveremo una soluzione tutti insieme”, ha spiegato il capogruppo del Pd a palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "L'auspicio che feci in Senato da Conte qualche settimana fa è ancora valido. Gli incontri delle delegazioni di maggioranza in corso in queste ore hanno questo significato. Ricordo che attendiamo in Parlamento il piano sul Recovery plan e la sua governance". Lo ha detto Andreaa 'L'aria che tira' su La7. "Ioed ostinato: abbiamo buone ragioni per rafforzare questa maggioranza. Io dico sul Mes bisogna, se no Conte ci dica quali strumenti utilizzare. Ripeto, c'è bisogno di. A Franceschini dico che troveremo una soluzione tutti insieme”, ha spiegato il capogruppo del Pd a palazzo Madama.

Maurizio2LaVen2 : @La7tv @Ariachetira sento marcucci e mi sembra più renziano di renzi Infatti parla di slanci e di rilanci ma senza… - pierociriotto : @Claudiomar63 @vitobarile @Ettore_Rosato Veramente sono settimane che Renzi, Boschi, Marcucci ecc. dicono che per l… - cri_marcucci : RT @LaStampa: Decine di apparecchi per le terapie intensive mostrano disfunzioni. La partita inviata dal commissario di governo è già stata… - valtaro : #Verifica di governo, Andrea Marcucci: 'Pretendiamo di avere una maggioranza e un governo legati ...… - 52salvietta : Il Bullo,fa nascere il Governo giallo/rosso, si prende due ministri e un sottosegretario,lascia come una 'microspia… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Marcucci Governo, Marcucci (Pd): «Con Conte non parleremo di rimpasto» Il Messaggero Governo: Marcucci, 'sono ottimista, serve collegialità per andare avanti anche sul Mes'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "L'auspicio che feci in Senato davanti a Conte qualche settimana fa è ancora valido. Gli incontri delle delegazioni di maggioranza in corso in queste ore hanno questo signif ...

Verifica, su Conte “appannato” il Pd si interroga. Ma no a governi tecnici

Tra i dem c’è un partito filo premier capeggiato da Franceschini e uno nascosto, molto critico, su Palazzo Chigi. La convinzione di tutti: il ...

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "L'auspicio che feci in Senato davanti a Conte qualche settimana fa è ancora valido. Gli incontri delle delegazioni di maggioranza in corso in queste ore hanno questo signif ...Tra i dem c’è un partito filo premier capeggiato da Franceschini e uno nascosto, molto critico, su Palazzo Chigi. La convinzione di tutti: il ...