Governo: in delegazione M5S da Conte ministri, capigruppo e Castelli, assente Crimi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - La delegazione M5S che alle 16 vedrà il premier Giuseppe Conte per fare il punto sul Recovery Plan è composta da tutti i ministri pentastellati, il viceministro all'Economia Laura Castelli, i capigruppo di Camera e Senato e l'europarlamentare Laura Agea. Sarà assente all'incontro con il presidente del Consiglio il capo politico del Movimento, Vito Crimi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - LaM5S che alle 16 vedrà il premier Giuseppeper fare il punto sul Recovery Plan è composta da tutti ipentastellati, il viceministro all'Economia Laura, idi Camera e Senato e l'europarlamentare Laura Agea. Saràall'incontro con il presidente del Consiglio il capo politico del Movimento, Vito

TgLa7 : #Conte convoca delegazione M5S alle 16:30, Pd alle 19. Via a verifica governo. Fonti Iv, al momento non ricevuto invito - TV7Benevento : Governo: in delegazione M5S da Conte ministri, capigruppo e Castelli, assente Crimi... - GiorgioSciara01 : @studiomuleiclo1 @janavel7 E anche capo delegazione del Pd nel governo. - Paguro_Bernardo : . Delegazione deputati #ItaliaViva: “Le ragioni per cui abbiamo fatto nascere questo Governo non ci sono più”. Hanno estinto tutti il mutuo. - PietroLodi4 : @grotondi 'Popolari per l'Europa', nome già utilizzato nel gennaio 2013 dalla delegazione costituita al Parlamento… -