Goretzka rompe l’omertà politica dei calciatori | “I neonazisti dell’AFD sono una vergogna”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Icontro Leon, e viceversa. Alla faccia del solito cliché del calciatore che non vuole restare invischiato nelle polemiche politiche, soprattutto per non alienarsi pezzi importanti delle tifoserie, il centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca ha pubblicamente attaccato – più volte – l’AfD, il partito di estrema destra tedesco che in queste settimane s’è contraddistinto tra l’altro per le posizioni negazioniste sul Covid. Un suo deputato s’era presentato in Parlamento con una mascherina traforata, e ora è ricoverato in ospedale con sintomi gravi. Ma la “notizia” è. Il quale a 25 anni da un pulpito ultrapopolare come il suo ha preso una posizione molto precisa, e intransigente. La notizia, anzi, è che sia… una notizia. Un calciatore giovane nel pieno della sua carriera, ...