Golf: PNC Championship (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sul PGA Tour nello scorso fine settimana si è giocato un torneo particolare, il PNC Championship, dove ha avuto la meglio la coppia formata da Justin Thomas e suo padre. PNC Championship – i risultati La gara si è disputata sul percorso del The Ritz-Carlton Golf Club, ad Orlando, da giovedì 17 dicembre a domenica 20. La formula di gara per questo torneo particolare ha previsto i padri ed i loro figli giocare insieme per la vittoria. Sono scese in campo 20 squadre e ad avere la meglio è stata la coppia formata da Justin Thomas (-25) e da suo padre, che hanno battuto di un colpo la coppia del Team Singh (-24). In terza posizione si sono classificati i Team O'Meara e Trevino (-23) mentre in quinta piazza, i Team Kite e Kuchar (-22). La coppia più attesa e seguita del torneo, quella di Tiger Woods e suo figlio, hanno chiuso al ...

