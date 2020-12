God of War e Uncharted Remake per PS5? 'Sony ci ha pensato' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Michael Mumbauer, ex dipendente PlayStation, ha rilasciato un'intervista a David Jaffe, director noto per "God of War" e "Twisted Metal"; in questa intervista gli è stato chiesto di alcuni dei piani di Sony per avviare la generazione PlayStation 5. Secondo lui, la società era interessata a ricreare alcuni dei suoi titoli più antichi per l'era moderna. C'era l'idea che alcuni di questi titoli potessero essere rifatti da zero con nuove tecnologie per dare loro l'attuale fedeltà grafica, e God of War e Uncharted erano possibili candidati per questo processo. Durante la conversazione, Mumbauer ha affrontato i suoi diversi ruoli mentre lavorava alla Sony San Diego. La sua posizione principale all'inizio era quella di guidare il gruppo Visual Arts Studio che avrebbe supportato altri studi Sony, ma nel tempo le cose hanno ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Michael Mumbauer, ex dipendente PlayStation, ha rilasciato un'intervista a David Jaffe, director noto per "God of War" e "Twisted Metal"; in questa intervista gli è stato chiesto di alcuni dei piani diper avviare la generazione PlayStation 5. Secondo lui, la società era interessata a ricreare alcuni dei suoi titoli più antichi per l'era moderna. C'era l'idea che alcuni di questi titoli potessero essere rifatti da zero con nuove tecnologie per dare loro l'attuale fedeltà grafica, e God of War eerano possibili candidati per questo processo. Durante la conversazione, Mumbauer ha affrontato i suoi diversi ruoli mentre lavorava allaSan Diego. La sua posizione principale all'inizio era quella di guidare il gruppo Visual Arts Studio che avrebbe supportato altri studi, ma nel tempo le cose hanno ...

