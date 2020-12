Gli studenti del Galileo: "La didattica a distanza compromette il nostro futuro" (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Stefano Miliani Sono studenti, hanno le idee molto chiare. Sulla scuola chiusa per Covid e sul fatto che la cosiddetta società civile, non solo la politica beninteso, ha una scarsa percezione di ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Stefano Miliani Sono, hanno le idee molto chiare. Sulla scuola chiusa per Covid e sul fatto che la cosiddetta società civile, non solo la politica beninteso, ha una scarsa percezione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti L'Agenzia spaziale italiana "porta" gli studenti sulla Luna askanews Riapertura scuole a gennaio 2021: tutte le possibili date

Riapertura scuole a gennaio 2021: 7, 11, 15, 18 gennaio o 1 febbraio? Tutte le possibili date per il rientro in classe ...

Vaccino covid, solo il 44% degli studenti lo farebbe. Pesano i tempi brevi della sperimentazione

Vaccinarsi sì o no? Lo abbiamo chiesto a 16.000 utenti di Studenti.it tra i 13 ed i 19 anni. Potendolo fare, si vaccinerebbe solo il 44% degli intervistati e il 55% di loro ritiene che sia una scelta ...

