Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata all’Atalanta, out 3 calciatori (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati comunicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo l’ultima giornata del massimo torneo italiano. Sono arrivate tante indicazioni interessanti per le zone alte e basse della classifica. Grandissima prestazione l’Atalanta che ha vinto nettamente contro la Roma, 4-1 il risultato finale, vincono tutte le grandi: ok Juventus, Inter e Milan. Prova di forza della Lazio che ha conquistato tre punti nel match casalingo contro il Napoli. Sconfitta per il Genoa contro il Benevento che costa l’esonero di Maran. Bene la Sampdoria contro il Crotone, pareggi in Fiorentina-Verona e Cagliari-Udinese. Duro provvedimento nei confronti dell’Atalanta, 8000 euro di multa ad un collaboratore. Il chiaro messaggio di Gravina sul ritorno dei tifosi allo stadio: “spero da gennaio” Gli squalificati in Serie A, tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati comunicati glidel campionato diA dopo l’ultima giornata del massimo torneo italiano. Sono arrivate tante indicazioni interessanti per le zone alte e basse della classifica. Grandissima prestazione l’Atalanta che ha vinto nettamente contro la Roma, 4-1 il risultato finale, vincono tutte le grandi: ok Juventus, Inter e Milan. Prova di forza della Lazio che ha conquistato tre punti nel match casalingo contro il Napoli. Sconfitta per il Genoa contro il Benevento che costa l’esonero di Maran. Bene la Sampdoria contro il Crotone, pareggi in Fiorentina-Verona e Cagliari-Udinese. Duro provvedimento nei confronti dell’Atalanta, 8000 euro di multa ad un collaboratore. Il chiaro messaggio di Gravina sul ritorno dei tifosi allo stadio: “spero da gennaio” GliinA, tutte le ...

CalcioWeb : Gli squalificati nel campionato di @SerieA, il giudice sportivo - TuttoFanta : ??Esito #GiudiceSportivo: sono 3 gli #squalificati per la 14° giornata di #fantacalcio ?? - TuttoFanta : ????Tutti gli #infortunati & #squalificati per la 14^ giornata di #fantacalcio ?? - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e gli squalificati, 3 sono positivi al #COVID #Fantacalcio - nina11saa : Momento riflessione: comunque in questo Gf sono più gli squalificati che quelli eliminati dal televoto. #gfvip -