Gli errori dell’Unione europea in Nord Africa e Medio Oriente

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono passati dieci anni da quando Mohammed Bouazizi si diede fuoco in segno di protesta a Sidi Bouzid, in Tunisia, dando inizio a quella che è passata alla storia come la Rivolta dei gelsomini. Ma ben presto la popolazione tunisina non fu l’unica ad esprimere ad alta voce il proprio malcontento: le proteste si estesero in tutto ile il, interessando anche i Paesi del Golfo persico. Le Primavere arabe in alcuni casi furono represse violentemente dalle autorità, in altri riuscirono a portare a un reale cambio ai vertici del Paese, mettendo fine a quei regimi autoritari con cui il resto del mondo – e la stessa Ue – aveva fatto fino a quel momento affari. Ma cosa ha fatto Bruxelles allo scoppio delle proteste e cosa può – o dovrebbe – fare adesso che le piazze del Mediterraneo hanno ripreso a ...