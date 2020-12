Gli episodi a tema Natale delle serie tv da rivedere durante le feste

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tipico diner americano, una porzione di pancakes e l’atmosfera malinconica della Vigilia. Gli ingredienti per il perfetto episodio natalizio ci sono tutti e se aggiungiamo Ali e Rue riuniti a parlare delle loro vite, beh… allora vuol dire che Euphoria ci ha già fatto il regalo di Natale in anticipo di alcune settimane. Sì, perché lo speciale andato in onda il 6 dicembre, dal titolo Trouble Don’t Last Always, è una piccola luce in fondo al tunnel che riaccende la speranza tipica di questo periodo dell’anno e lascia presagire che – per fortuna – i problemi non durano per sempre. https://twitter.com/LaurenMacKinlay/status/1335071206995881984?s=20