Giulia Salemi squallida su Maria Teresa Ruta: «Cerca sempre il pis***o di Pierpaolo», è caos (Di lunedì 21 dicembre 2020) Non c'è pace per Maria Teresa Ruta al GF Vip 5: dopo le affermazioni di Filippo Nardi, squalificato dal gioco proprio per le accuse di sessismo sollevate dai social, anche Giulia Salemi sembra fare della conduttrice un facile bersaglio. Entrata al GF Vip in corsa, l'influencer italo-persiana aveva già dato il suo contributo al reality nel corso della partecipazione precedente; quella in cui – per intenderci – costruì giorno dopo giorno la storia d'amore con Francesco Monte. E mentre avanza l'ipotesi di un imminente ricongiungimento con l'ex tronista proprio a favore di camera, la Salemi si intrattiene con i nuovi coinquilini. Leggi anche >> Filippo Nardi senza freni propone il tea bag alla Ruta: espulsione immediata per il conte Giulia ...

