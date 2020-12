Giulia Salemi, la frase choc su Maria Teresa Ruta: ‘Squalificate anche lei’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello con Giulia Salemi protagonista in negativa. L’influencer avrebbe rivolto parole poco carine Giulia Salemi si è avvicinata molto nelle ultime ore a Pierpaolo Pretelli. E così l’influencer, però, non ha gradito nemmeno le attenzioni che Maria Teresa Ruta abbia riservato all’ex velino. Così la ragazza italo-persiana ha annunciato: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello conprotagonista in negativa. L’influencer avrebbe rivolto parole poco carinesi è avvicinata molto nelle ultime ore a Pierpaolo Pretelli. E così l’influencer, però, non ha gradito nemmeno le attenzioni cheabbia riservato all’ex velino. Così la ragazza italo-persiana ha annunciato: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Tra Pierpaolo e Giulia potrebbe nascere qualcosa??? #GFVIP - isorrisidiem : RT @lostjnpieces: Io totale Giulia Salemi che non vedo l'ora che scoppi la bomba #GFVIP - madd_maddalena : RT @wavesnowaves2: io sempre più commossa dalla bellezza di Giulia Salemi, nel senso più profondo del termine ? #GFVIP - giulia_fanpage : SEGUITEMI SE VI PIACCIONO I #prelemi giulia salemi con pierpaolo del #GFVIP5 #gfvip ?????? - Mariant56571958 : @GrandeFratello Giulia Salemi via per le offese alla Ruta -