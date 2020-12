Giulia De Lellis derubata dal Corriere | le sue disavventure natalizie | ecco cosa è successo VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 dicembre 2020)perDe. L’amatissima influencer ad un passo dai 5 milioni di follower, ha svelato di ricevere, in questi ultimi tempi, moltissimi pacchi vuoti per via dei furti da parte dei Corrieri che le recapitano acquisti e regali ricevuti dai brand per lavoro.De: “Mi arrivano i pacchi vuoti…”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.