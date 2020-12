Giudice Sportivo Serie A: tre calciatori fermati. Ammenda all’Atalanta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A per il tredicesimo turno: tre calciatori fermati per una giornata Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A per il tredicesimo turno. Sono tre gli squalificati per la scorsa giornata, ovvero Kessie del Milan, Marrone del Crotone e Lyanco del Torino. Ammenda di 8 mila euro all’Atalanta: «in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono state rese note le decisioni deldiA per il tredicesimo turno: treper una giornata Sono state rese note le decisioni deldiA per il tredicesimo turno. Sono tre gli squalificati per la scorsa giornata, ovvero Kessie del Milan, Marrone del Crotone e Lyanco del Torino.di 8 mila euro: «in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Otto punti in meno rispetto alla #Juventus di #Sarri. In realtà, se martedì il #Napoli vincesse il ricorso al CONI,… - marinabeccuti : Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Lyanco fermato per un turno - Torinogranatait : Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Lyanco fermato per un turno - PagineRomaniste : #GiudiceSportivo, seconda sanzione per #Mirante e #Mancini #ASRoma #AtalantaRoma - RaiSport : Il giudice sportivo di #SerieA, Gerardo #Mastrandrea, ha squalificato per un turno tre giocatori. Leggi la news?? -