Giudice sportivo: multata l’Atalanta, Lyanco salta il Napoli (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 13esima giornata di campionato. l’Atalanta è stata multata di 8 mila euro per il comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara di un collaboratore tecnico che è stato allontanato dal campo. Salteranno il prossimo turno tre giocatori, tutti perché ammoniti da diffidati: Lyanco (Torino), Kessié (Milan), Marrone (Crotone). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Lega Serie A ha reso note le decisioni delin merito alla 13esima giornata di campionato.è statadi 8 mila euro per il comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara di un collaboratore tecnico che è stato allontanato dal campo. Salteranno il prossimo turno tre giocatori, tutti perché ammoniti da diffidati:(Torino), Kessié (Milan), Marrone (Crotone). L'articolo ilsta.

ZZiliani : Otto punti in meno rispetto alla #Juventus di #Sarri. In realtà, se martedì il #Napoli vincesse il ricorso al CONI,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop a Kessie, Marrone e Lyanco che salterà la gara col Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop a Kessie, Marrone e Lyanco che salterà la gara col Napoli - ILOVEPACALCIO : Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata all’Atalanta, out 3 calciatori - Ilovepalermocalcio - clikservernet : Serie A, sono tre i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo -