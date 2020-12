Giove e Saturno si allineano oggi 21 dicembre 2020: ecco a che ora si vedrà la ‘stella di Natale’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra gli eventi astronomici più attesi del 2020 c’è la Grande Congiunzione tra Giove e Saturno prevista proprio per la fine della giornata di oggi. Questa sera i due pianeti appariranno con le loro coordinate celesti che andranno quasi a sovrapporsi, un evento che non si verifica dal 1623. Per vedere l’evento basterà prendersi un po’ di tempo al tramonto e osservare il cosiddetto ‘bacio’. Leggi anche: Covid, da Londra a Fiumicino: caso sospetto di variante inglese Cosa accade tra Giove e Saturno e quando accade il fenomeno In realtà una congiunzione Giove Saturno si verifica ogni 20 anni, ma quella di quest’anno è ‘speciale‘ perché i due pianeti si avvicinano davvero molto. Ovviamente si tratta di un fenomeno solo apparente, dal momento che i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra gli eventi astronomici più attesi delc’è la Grande Congiunzione traprevista proprio per la fine della giornata di. Questa sera i due pianeti appariranno con le loro coordinate celesti che andranno quasi a sovrapporsi, un evento che non si verifica dal 1623. Per vedere l’evento basterà prendersi un po’ di tempo al tramonto e osservare il cosiddetto ‘bacio’. Leggi anche: Covid, da Londra a Fiumicino: caso sospetto di variante inglese Cosa accade trae quando accade il fenomeno In realtà una congiunzionesi verifica ogni 20 anni, ma quella di quest’anno è ‘speciale‘ perché i due pianeti si avvicinano davvero molto. Ovviamente si tratta di un fenomeno solo apparente, dal momento che i ...

Agenzia_Ansa : Tripletta di eventi astronomici per il 21 dicembre, con il #solstizio d'inverno che è anche il giorno più breve del… - CremoniniCesare : Ieri notte in radio ho sentito #50Special live e mi pareva che pure Giove e Saturno fossero con le braccia al cielo… - ESA_Italia : Non dimenticate di guardare verso ovest questa sera dopo il tramonto per testimoniare l'incontro tra Giove e Saturn… - NicolaCorona3 : RT @Tommy_Rabbit: Saturno e Giove si ricongiungono dopo 800 anni e voi non potete aspettare fino al 7 gennaio? - Enric067 : Salutiamo il solstizio d'inverno e la congiunzione di Giove e Saturno #GoogleDoodle -