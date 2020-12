Giove e Saturno oggi, 21 dicembre 2020, in congiunzione: la Stella di Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giove e Saturno oggi, 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno saranno in congiunzione. Gli appassionati potranno ammirare “la Stella di Natale” tra le ore 17 e le 18. Il fenomeno astronomico non è stato visibile da quattrocento anni e lo sarà solo per la giornata odierna. Ammireremo anche la Luna in allineamento con Marte, saranno di buon auspicio? Giove e Saturno oggi, 21 dicembre, solstizio invernale, si congiungeranno strettamente Questa notte seguirà il giorno del solstizio invernale. oggi, 21 dicembre 2020 trascorreremo la notte più lunga di tutto l’anno. Se guarderemo l’orizzonte al tramonto, tra le 17 e le 18 circa, assisteremo a un ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020), 21, giorno del solstizio d’inverno saranno in. Gli appassionati potranno ammirare “ladi” tra le ore 17 e le 18. Il fenomeno astronomico non è stato visibile da quattrocento anni e lo sarà solo per la giornata odierna. Ammireremo anche la Luna in allineamento con Marte, saranno di buon auspicio?, 21, solstizio invernale, si congiungeranno strettamente Questa notte seguirà il giorno del solstizio invernale., 21trascorreremo la notte più lunga di tutto l’anno. Se guarderemo l’orizzonte al tramonto, tra le 17 e le 18 circa, assisteremo a un ...

