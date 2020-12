Giorni rossi festività: Conte consente visite a parenti e amici nel territorio regionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono - anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono - anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione

Agenzia_Ansa : Nei 10 giorni 'rossi' nelle feste di #Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici -nel limite di 2 perso… - matteosalvinimi : Quindi la trattativa fra Conte e Renzi (sulla pelle delle famiglie italiane) ha portato a 10 giorni rossi e 4 giorn… - TgLa7 : #Governo: in giorni rossi sì a visite anche fuori #comune . Lo #sposamento è consentito una volta al giorno, tra le… - CorriereQ : Natale e Capodanno, nei giorni rossi sì alle visite anche fuori del comune - TV7Benevento : **Coronavirus: faq, 'ok spostarsi fuori comune in giorni rossi, ma dentro propria regione'**... -