Giga gratis a Natale da Tim, WindTre e Vodafone: come funziona (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giga gratis a Natale da Tim, Vodafone e WindTre per l’emergenza pandemica che costringe molti italiani a rimanere distanti anche durante le festività. Le principali compagnie telefoniche rispondono all’appello della ministra Paola Pisano. La ministra per l’Innovazione Paola Pisano ha rivolto un appello in TV alle compagnie telefoniche e digitali “affinché agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care“. All’appello hanno risposto Tim, Vodafone e WindTre, a mancare solo iliad e i virtuali. Questi ultimi sempre più apprezzati dagli italiani per tariffe low cost e nessuna rimodulazione. Tim vs Vodafone: tariffe mobile tutto incluso a confronto, quale ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 21 dicembre 2020)da Tim,per l’emergenza pandemica che costringe molti italiani a rimanere distanti anche durante le festività. Le principali compagnie telefoniche rispondono all’appello della ministra Paola Pisano. La ministra per l’Innovazione Paola Pisano ha rivolto un appello in TV alle compagnie telefoniche e digitali “affinché agevolino l’uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care“. All’appello hanno risposto Tim,, a mancare solo iliad e i virtuali. Questi ultimi sempre più apprezzati dagli italiani per tariffe low cost e nessuna rimodulazione. Tim vs: tariffe mobile tutto incluso a confronto, quale ...

