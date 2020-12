Giani chiude le porte al nuovo stadio della Fiorentina: “A Campi solo se vuole Nardella. Ok a restyling Franchi, ma non si demolisce” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Eugenio Giani batte il pugno sul tavolo: niente stadio nuovo a Campi Bisenzio, ma restyling del Franchi. Così il presidente della Regione Toscana, in un’intervista al Corriere Fiorentino, pone fine alla telenovela del nuovo stadio a Firenze, iniziata dodici anni fa, nel 2008, quando i della Valle, allora proprietari della Fiorentina, presentarono nel lussuoso albergo Four Season il progetto della Cittadella Viola, firmato Massimiliano Fuksas: 80 ettari tra nuovo stadio, alberghi, museo e centri commerciali, che sarebbe dovuta sorgere a Castello, tra Firenze e Sesto Fiorentino. La Cittadella dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Eugeniobatte il pugno sul tavolo: nienteBisenzio, madel. Così il presidenteRegione Toscana, in un’intervista al Corriere Fiorentino, pone fine alla telenovela dela Firenze, iniziata dodici anni fa, nel 2008, quando iValle, allora proprietari, presentarono nel lussuoso albergo Four Season il progettoCittaViola, firmato Massimiliano Fuksas: 80 ettari tra, alberghi, museo e centri commerciali, che sarebbe dovuta sorgere a Castello, tra Firenze e Sesto Fiorentino. La Cittadei ...

Ultime Notizie dalla rete : Giani chiude Giani chiude le porte al nuovo stadio della Fiorentina: “A Campi solo se vuole Nardella Il Fatto Quotidiano Il Gruppo zero a Giani «Chiudete la Grillaia»

Chianni. Il Gruppo zero ha scritto al presidente Eugenio Giani e a tutti i consiglieri regionali per chiedere che intervengano per arrivare a una definitiva chiusura della discarica della Grillaia ...

Con la Fucini, la biblioteca è da viviere anche alla vigilia di Natale

Empoli, 19 dicembre 2020 - Per tutto il mese di dicembre, ogni giorno della settimana, eccetto le festività, la biblioteca comunale di Empoli offre un programma di attività on l ...

